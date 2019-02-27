انطلاق أعمال القمة الثانية بين ترامب وكيم في هانوي

انطلقت في العاصمة الفيتنامية هانوي، اليوم الأربعاء، أعمال القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وقال ترامب أمام الصحفيين في بداية القمة إن قمته الأولى مع كيم التي جرت في يونيو عام 2018 بسنغافورة، كانت ناجحة للغاية، معبرا عن أمله بأن "تكون القمة الثانية ناجحة بمثل ذلك المستوى، أو حتى أكثر من ذلك".

وأضاف: "توجد لدى كوريا الشمالية قدرة اقتصادية غير محدودة"، وتوجه بكلامه إلى الزعيم كيم قائلا: "أعتقد أنه سيكون لديك وبلادك مستقبل ممتاز، إذ أنك زعيم عظيم. وأريد أن أرى كيف سيتم ذلك، وسنساعد في تحقيق ذلك".

من جانبه صرح كيم جونغ أون: "أثق بأنه سيتم في هذا اللقاء تحقيق نتيجة معينة".

المصدر: نوفوستي