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مقتل وزير السياحة والطيران المدني في نيبال جراء تحطم مروحية

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مقتل وزير السياحة والطيران المدني في نيبال جراء تحطم مروحية
Reuters
نيبال
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أكدت وزارة الداخلية في نيبال أن سبعة أشخاص، بينهم وزير السياحة والطيران المدني، رابيندرا ادهيكاري، لقوا مصرعهم اليوم الأربعاء جراء تحطم مروحية شرق البلاد.

وذكر المتحدث باسم الداخلية، رام كريشنا سيبيدي، في تصريح صحفي أن أفراد الإنقاذ عثروا على جثث ركاب المروحية المنكوبة في موقع تحطمها بمنطقة تابليجونغ الواقعة على بعد 300 كلم عن العاصمة كاتماندو قرب حدود الهند.

ومن المرجح أن يكون سبب الحادث المأساوي الظروف الجوية السيئة.

وإلى جانب الوزير، كان على متن المروحية حارسه ومسؤولون آخرون.

المصدر: رويترز + The Himalayan Times

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