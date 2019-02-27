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مادورو لأمريكا وحلفائها: ارفعوا أيديكم عن فنزويلا.. شاحنات مساعداتكم كانت محملة بمواد غير إنسانية

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مادورو لأمريكا وحلفائها: ارفعوا أيديكم عن فنزويلا.. شاحنات مساعداتكم كانت محملة بمواد غير إنسانية
Reuters Carlos Barria
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طالب الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الولايات المتحدة وحلفاءها برفع أيديهم عن بلاده، وقال: حاولوا في 23 فبراير استفزاز فنزويلا وإدخال عصابات، لكنهم لم يستطيعوا ولن يستطيعوا.

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وقال مادورو خلال خطاب له في ختام القمة العالمية للشعوب للتضامن مع فنزويلا، بمشاركة أكثر من 400 مندوب من نحو 80 دولة في العالم "اليوم باسمكم جميعا أقول لهم ارفعوا أيديكم عن فنزويلا".

وكشف الرئيس مادورو أن المجرمين على الحدود الكولومبية يصنعون قنابل المولوتوف ويرمونها على الحرس الوطني الرئاسي تحت نظر الشرطة الوطنية الكولومبية، وهذا نعتبره اعتداء دوليا، وبهذه اللحظات وزير خارجيتنا يدين ذلك في مجلس الأمن الدولي.

وتوجه مادورو إلى الرئيس الكولومبي إيفان دوكيه قائلا: "المجرمين الذين أرسلتهم هم من أحرقوا شاحنات المساعدات، التي حاولتم إدخالها بالقوة ولم تستطيعوا، أقول لكم بالقوة لن تستطيعوا إدخال شيء أو عمل شيء خارج إرادتنا!.

 وأضاف: "أطلب من الشعب الكولومبي أن يرفض ويدين أي محاولة للاعتداء على فنزويلا أو تدخل عسكري أمريكي من الأراضي الكولومبية

وخلال اللقاء مع مادورو تم عرض فيديوهات "تثبت أن الشاحنات التي كانت تحمل مساعدات إنسانية تم حرقها من قبل مجرمين مأجورين، وعند معاينة المواد بعد الحرق وجدنا أسلاكا شائكة، ومسامير، وكمامات، ومواد مشتعلة ...مواد غير إنسانية".

 وقال: هذا دليل على أن كولومبيا والولايات المتحدة، وهما ترسلان شاحنات إلى فنزويلا، لا تبغيان أهدافا إنسانية منها.

وختم مادورو قائلا: جيشنا خرج مرة واحدة من أراضينا لتحرير شعوب أمريكا اللاتينية من الاستعمار الإسباني.

المصدر: RT

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