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إيران تغلق صحيفة بسبب عنوان مسيء للأسد

أخبار العالم

إيران تغلق صحيفة بسبب عنوان مسيء للأسد
SANA via AP
الرئيس السوري بشار الأسد
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أغلقت السلطات الإيرانية صحيفة "قانون" ذات التوجه الإصلاحي بسبب العنوان الذي نشرته تعليقا على لقاء المرشد الأعلى علي خامنئي بالرئيس السوري بشار الأسد أمس الاثنين في طهران.

ونشرت الصحيفة مقالا مكرسا للقاء تحت عنوان "الضيف غير المدعو".

وأعلنت السلطات في بيان صدر بخصوص الإغلاق: "قررت محكمة الشؤون الثقافية والإعلامية وفقا للمادة 576 من قانون الجزاء الإسلامي، إيقاف صحيفة قانون عن الصدور منذ يوم الغد بشكل مؤقت وذلك للحيلولة دون حدوث جريمة".

وليست هي المرة الأولى التي يتم فيها إغلاق صحيفة "قانون" حيث تم منعها من الإصدار عامي 2015 و2017.

و"قانون" صحيفة خاصة تدعم سياسات حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني.

المصدر: RT

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