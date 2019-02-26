أنقرة: صفقة "إس-400" محسومة ولا يهمنا ما يقوله الآخرون

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، تمسك بلاده بصفقة شراء منظومات "إس-400" الروسية المضادة للجو، على الرغم من الضغوط الأمريكية بهذا الشأن.

وفي مؤتمر صحفي، في أنقرة، قال الوزير إن "تركيا لن تتراجع عن تعهداتها، وموضوع منظومة إس-400 محسوم، ولا يهمنا ما يقوله الآخرون"، مضيفا أن موسكو وأنقرة تناقشان حاليا موعد تسليمها.

وجاءت تصريحات تشاووش أوغلو قبل يوم من زيارة وفد أمريكي إلى تركيا لبحث موضوع انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

والسبت الماضي، أعرب القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، باتريك شاناهان، أثناء لقائه مع نظيره التركي، خلوصي أكار، مجددا عن قلق واشنطن إزاء احتمال شراء تركيا لأنظمة الدفاع الجوي الروسية.

وفي ديسمبر 2017، وقعت روسيا وتركيا اتفاقية حول شراء أنقرة 4 منظومات "إس-400" بمبلغ 2,5 مليار دولار. وبموجب الاتفاقية، تدفع تركيا جزءا من تكلفة هذه الصفقة بنفسها، أما جزؤها الآخر فسيتم سداده بواسطة قرض خاص تقدمه روسيا لتركيا للأغراض الدفاعية.

وفي وقت سابق، أفاد وزير الدفاع التركي بأن نشر منظومات "إس-400" في تركيا سيبدأ في أكتوبر عام 2019.

المصدر: سبوتنيك + نوفوستي