بعد الغارات الهندية.. باكستان تؤكد أن جيشها جاهز للرد على كل عدوان

أعلن وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، أن القوات المسلحة لبلاده تقف حاليا في حالة التأهب الكامل، وهي جاهزة للدفاع عن أراضي البلاد.

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ونقلت قناة "جيو تي في" التلفزيونية الباكستانية عن تصريح قريشي قوله، اليوم الثلاثاء: "تهدد الأعمال العدوانية (للهند)، الهادفة لتحقيق مكاسب سياسية، الأمن في المنطقة. وسيتعين علينا أن نكون في حالة التأهب. ويقف الشعب والجيش الباكستاني في حالة التأهب، وهما قادران على الدفاع عن كل قطعة من أراضيهما".

من جانبه أعلن وزير التنمية البشرية الهندي، براكاش جواديكار، أن غارة القوات الجوية الهندية على معسكر تابع للمسلحين في إقليم كشمير المتنازع عليه كان "إجراء ضروريا لحماية البلاد".

وقال للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "إنه كان خطوة قوية وضرورية لحماية بلادنا. لقد أطلق رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أيدي عسكريينا. ويؤيد البلد كله أعمال قواتنا المسلحة".

وأفادت قناة "NDTV" الهندية في وقت سابق من هذا اليوم بأن 12 طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية من طراز "ميراج-2000" استخدمت قنابل يبلغ وزنها الإجمالي ألف طن لتدمير معسكر لجماعة "جيش محمد" في الجزء الباكستاني من إقليم كشمير.

من جهتها أعلنت باكستان فجر الثلاثاء أن مقاتلات هندية اخترقت مجالها الجوي فوق "خط المراقبة" في كشمير الذي يمثل عمليا خط الحدود في هذه المنطقة المتنازع عليها بين البلدين، مؤكدة أن مقاتلاتها تصدت للطائرات الهندية وأرغمتها على العودة أدراجها.

المصدر: نوفوستي