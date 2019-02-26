تركي الفيصل يكشف عن سر يخصه!

كشف الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق أنه يحتفظ بحساب سري في "تويتر" يستعمله لمعرفة ما يدور، مشيرا إلى أنه غير معروف تحسبا من المتطفلين.

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وقال الفيصل متحدثا في الجلسة الأولى لمنتدى مسك للإعلام: أطّلع على هذا الحساب في (تويتر) صباحاً وقبل النوم"، مشيرا في هذا السياق إلى أن لا يزال يحب "ملمس الصحف والورق ورائحة الحبر".

وفي شأن آخر، وصف رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأخبار الكاذبة بأنها "أداة من أدوات التعاطي، ليس فقط بين الأشخاص، بل أيضاً بين الدول".

وكشف الأمير السعودي المخضرم أيضا عن رأى مثير، حيث شدد على عدم وجود فائدة لوزارات الإعلام، ودعا إلى إغلاقها لأنها "ربما تكون عائقا لما يؤدي إلى المصلحة العامة، فبرفع جهاز الهاتف يستطيع كل شخص التصدي والرد على شبه، وتبيان الحقائق".

المصدر: سبق