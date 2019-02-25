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واشنطن تفرض عقوبات على 4 مسؤولين فنزويليين

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واشنطن تفرض عقوبات على 4 مسؤولين فنزويليين
AFP Mandel Ngan
الخزانة الأمريكية
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فرضت الخزانة الأمريكية اليوم الاثنين عقوبات على محافظي أربع ولايات فنزويلية ضمن إطار جهود واشنطن الموجهة ضد رئيس البلاد نيكولاس مادورو.

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وطالت حزمة جديدة من العقوبات كل من:

- رامون ألونسو كاريساليس رينخيفو، نائب رئيس البلاد ووزير الدفاع سابقا والمحافظ الحالي لولاية أبوري.

- خورخي لويس غارسيا كارنيرو، قائد الجيش ووزير الدفاع ووزير التنمية الاجتماعية والمشاركة الشعبية سابقا والمحافظ الحالي لولاية فارغاس،

- عمر خوسيه بييتو فيرنانديز، المحافظ الحالي لولاية زوليا،

- رافائيل أليخاندرو لاكافايفانغيليستا،المحافظ الحالي لولاية كارابوبو.

وجاء هذا القرار في وقت يشارك فيه نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس في اجتماع "مجموعة ليما" الإقليمية بالعاصمة الكولومبية بوغوتا، لبحث خيارات عزل الرئيس مادورو عن الحكم ومواصلة دعم زعيم المعارضة ورئيس البرلمان خوان غوايدو الذي أعلن نفسه في يناير الماضي رئيسا مؤقتا للبلاد بدلا من مادورو.

المصدر: RT

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