نائب الرئيس الأمريكي بصدد إعلان "خطوات ملموسة" إزاء الأزمة الفنزويلية

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي سيعلن عن "خطوات ملموسة" و"تحركات واضحة" لمواجهة الأزمة الفنزويلية، يوم الاثنين.

وأوضح المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن بينس سيعلن عن هذه الإجراءات أثناء لقائه بعدد من قادة دول المنطقة في العاصمة الكولومبية بوغوتا، لكنه أحجم عن كشف تفاصيل.

وذكر المسؤول في تصريح للصحفيين: "ما حدث أمس لن يثنينا عن (السعي) لإدخال مساعدات إنسانية إلى فنزويلا".

ويوم السبت، حاولت المعارضة الفنزويلية إدخال قافلات من المساعدات الإنسانية الأجنبية إلى الأراضي الفنزويلية عبر الحدود مع كولومبيا والبرازيل، متحدية قرار كاراكاس إغلاق المعابر الحدودية مع كلا البلدين. وشهدت مناطق عدة من البلاد، اشتباكات عنيفة بين المحتجين المعارضين وقوات الأمن الفنزويلية. ووردت تقارير عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة مئات آخرين بجروح جراء الاشتباكات.

المصدر: رويترز + تاس