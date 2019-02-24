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مايك بومبيو: الشعب الفنزويلي جعل أيام مادورو في السلطة "معدودة"

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مايك بومبيو: الشعب الفنزويلي جعل أيام مادورو في السلطة
AFP / Saul Loeb
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الأحد، إن الشعب الفنزويلي جعل أيام الرئيس نيكولاس مادورو في السلطة "معدودة".

وأضاف وزير الخارجية أن إدارة ترامب ستتخذ إجراءات مستمرة للضغط على نظام نيكولاس مادورو في فنزويلا إلى أن يفهم الزعيم المحاصر أن "أيامه معدودة".

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وتابع بومبيو قائلا خلال حوار مع برنامج "فوكس نيوز صنداي": "سنفعل الأشياء التي يجب القيام بها للتأكد من أن صوت الشعب الفنزويلي، وأن الديمقراطية سوف تسود، وأن هناك مستقبلا أكثر إشراقا لشعب فنزويلا".

وأفاد الديبلوماسي الأمريكي بأن إدارة الرئيس ترامب ستواصل دعم زعيم المعارضة خوان غوايدو وتعزيز إئتلاف عالمي لدعم مطالبته كزعيم مؤقت للبلاد.

كما أشار إلى الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة للحصول على مساعدات إنسانية في فنزويلا.

وصرح بومبيو بأن الرئيس ترامب وكبار المسؤولين في الإدارة قالوا إن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة" ورفض استبعاد إمكانية استخدام القوة العسكرية.

ووصف الوزير الأمريكي الرئيس مادورو بـ"الطاغية المريض" كونه منع المعونات من دخول البلاد.

المصدر: "فوكس نيوز صنداي"

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