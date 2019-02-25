ميغان ماركل تتزين بالحناء المغربية بحضور الأمير هاري (صور+فيديو)
احتفت تلميذات "بيت التعليم للجميع" في منطقة أسني بجبال الأطلس جنوب المغرب، بزيارة الأميرة ميغان ماركل، بنقش الحناء لها، الذي يعد أحد الطقوس المغربية للاحتفاء بالمرأة.
واستقبلت التلميذات ميغان ماركل وزوجها الأمير هاري، وقامت إحدى الفتيات برسم نقوش من الحناء على يد الأميرة الضيفة.
ونشرت وزارة الخارجية البريطانية عبر موقعها في "يوتيوب" صورا للأمير وهو جالس بقرب الأميرة وهي تتزين بالحناء.
وتوجه الأمير هاري وعقيلته إلى منطقة أسني بضواحي مراكش يوم الأحد، لتفقد دار للطلبة ومؤسسة تعليمية، وقد أعدت لهما السلطات المحلية استقبالا مميزا، بحضور سفير المملكة المتحدة لدى المغرب.
رسم الحنّاء على يدي دوقة ساسكس خلال #الزيارة_الملكية_المغرب إلى بلدة أسني على سفوح جبال أطلس في #المغرب🇲🇦.— 🇬🇧 وزارة الخارجية (@FCOArabic) 24 февраля 2019 г.
(الفيديو: @KensingtonRoyal)@UKinMorocco@TSAReillypic.twitter.com/KehUxolMwH
استقبال دوق ودوقة ساسكس بالطريقة التقليدية في #المغرب🇲🇦 برش ماء الورد🌹 لدى وصولها لحضور حفل استقبال في منزل السفير البريطاني @TSAReilly في @UKinMorocco. #الزيارة_الملكية_المغرب#الأمير_هاري#ميغان— 🇬🇧 وزارة الخارجية (@FCOArabic) 24 февраля 2019 г.
(الفيديو: @KensingtonRoyal) pic.twitter.com/Y0IqxCtKP1
ووصل الثنائي الملكي البريطاني الأمير هاري وعقيلته ميغان ماركل مساء السبت للمغرب، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام تشمل مدن الدار البيضاء والرباط ومنطقة أسني.
المصدر: وكالات