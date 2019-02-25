ميغان ماركل تتزين بالحناء المغربية بحضور الأمير هاري (صور+فيديو)

احتفت تلميذات "بيت التعليم للجميع" في منطقة أسني بجبال الأطلس جنوب المغرب، بزيارة الأميرة ميغان ماركل، بنقش الحناء لها، الذي يعد أحد الطقوس المغربية للاحتفاء بالمرأة.

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واستقبلت التلميذات ميغان ماركل وزوجها الأمير هاري، وقامت إحدى الفتيات برسم نقوش من الحناء على يد الأميرة الضيفة.

ونشرت وزارة الخارجية البريطانية عبر موقعها في "يوتيوب" صورا للأمير وهو جالس بقرب الأميرة وهي تتزين بالحناء.

Reuters

Reuters

وتوجه الأمير هاري وعقيلته إلى منطقة أسني بضواحي مراكش يوم الأحد، لتفقد دار للطلبة ومؤسسة تعليمية، وقد أعدت لهما السلطات المحلية استقبالا مميزا، بحضور سفير المملكة المتحدة لدى المغرب.

ووصل الثنائي الملكي البريطاني الأمير هاري وعقيلته ميغان ماركل مساء السبت للمغرب، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام تشمل مدن الدار البيضاء والرباط ومنطقة أسني.

المصدر: وكالات