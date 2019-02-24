الأمير الحسن يستقبل الأمير هاري وزوجته ميغان في قصر الضيافة بالرباط (فيديو)

استقبل ولي العهد المغربي الأمير الحسن بن محمد، مساء السبت بقصر الضيافة بالرباط، دوق ساسكس الأمير هاري وعقيلته دوقة ساسكس الأميرة ميغان، اللذين يقومان بزيارة للمغرب تستغرق 3 أيام.

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وكان في استقبال الأمير وزوجته لدى وصولهما وقبل توجههما إلى قصر الضيافة، السفير البريطاني في المغرب توماس ريلي وزوجته.

وقال ريلي للصحفيين إن "الأمير وزوجته سيزوران مشروعات تهدف لتعزيز دور المرأة في المجتمع، وبرامج تتصدى لتحديات الصحة العقلية، وهما من القضايا التي يهتم بها الزوجان".

ويزور الأمير وزوجته اليوم الأحد مدرسة في منطقة جبال الأطلس بهدف الترويج لتعليم الفتيات بالمناطق الريفية. وسيقدم الأمير لمؤسس المدرسة، مايكل ماكوجو، وساما بريطانيا يرتبط بالعمل الخيري.

ومن المتوقع أن تكون تلك الزيارة هي الأخيرة لدوق ودوقة ساسكس، قبل أن يرزقا بمولودهما الأول هذا الربيع.

المصدر: وكالات