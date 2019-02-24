تيريزا ماي تدعو السعودية لاستخدام نفوذها لإنهاء الصراع في اليمن

أفادت وكالة "رويترز"، يوم الأحد، بأن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستدعو العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لاستخدام نفوذه لتشجيع الأطراف اليمنية على التوصل للسلام.

وأضافت الوكالة أن ماي ستقول أمام القمة العربية - الأوروبية التي تنعقد اليوم إن الحكومات يجب أن تكثف جهودها للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة.

وقالت ماي وهي في طريقها لحضور قمة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية التي تعقد في شرم الشيخ في مصر: "رسالتي في شرم الشيخ واضحة.. دعونا الآن نكثف جهودنا للبناء على التقدم الذي تحقق وتنفيذ اتفاقات ستوكهولم بالكامل".

وأضافت "سوف أستغل هذه القمة للتأكيد للملك سلمان على أهمية مواصلة استخدام السعودية لنفوذها لحث الأطراف اليمنية للتحرك نحو السلام كما فعلت بشكل محوري في ستوكهولم".

وتابعت قائلة إنها ستشدد على التزام بريطانيا المستمر بأمن السعودية والمنطقة.

المصدر: رويترز