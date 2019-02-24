نتنياهو: كتاب التوراة سيصل إلى القمر!

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن "إسرائيل صنعت التاريخ وأطلقت أول مركبة فضائية إسرائيلية إلى القمر".

وأضاف أنه كان يتابع عملية الإطلاق من غرفة المراقبة، مشيرا إلى أنها "كانت لحظة اتسمت بفخر عظيم وبانفعال كبير".

واعتبر هذا الحدث "خطوة كبيرة جدا بالنسبة لدولة إسرائيل وللتكنولوجيا الإسرائيلية"، مضيفا: "أود أن يعلم المواطنون الإسرائيليون بأن كتاب التوراة سيصل إلى القمر، وسيصل إليه أيضا الشعار الذي يحمل عبارة "الشعب اليهودي حيّ!".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن "هذا الأمر كان يمكن أن نحلم به فقط، والآن يجب أن نأمل بأن المركبة الفضائية (المسبار الفضائي) ستستكمل المهمة وستهبط على سطح القمر. هذه ستكون المرحلة الأصعب. ومع ذلك، نحن رابع دولة بعد الدول العظمى الثلاث – الولايات المتحدة وروسيا والصين – التي أطلقت مركبة فضائية إلى القمر. إسرائيل تحاول، وربما ستنجح لتكون الدولة الرابعة في هذا المجال. هذا هو شرف عظيم بالنسبة لدولة إسرائيل وتعبير عن الثقة بقدراتنا وبجرأتنا وبمستقبلنا".

المصدر: RT