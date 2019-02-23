 
مباشر
عاجل
الرئيس السوداني يعين الفريق أول عوض بن عوف نائبا أولا لرئيس الجمهورية ووزيرا للدفاع

نتنياهو يكشف أنه أوصى بنصب علم إسرائيل على سطح القمر

أخبار العالم

نتنياهو يكشف أنه أوصى بنصب علم إسرائيل على سطح القمر
Reuters Thom Baur
صاروخ SpaceX Falcon 9 يحمل أول مركبة فضائية إسرائيلية مصممة للهبوط على سطح القمر، كيب كانافيرال، فلوريدا 21 فبراير 2019
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/li15

كشف رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتيناهو أنه أوصى فريق تحليق مركبة "بيريشيت" القمرية، بنصب علم إسرائيل المكتوب عليه "فليحيا شعب إسرائيل"على سطح القمر عند وصول هذه المركبة إليه.

إقرأ المزيد
شاهد ما وصفته ناسا بالإنجاز التاريخي لإسرائيل

وقال نتنياهو:نحن بلد صغير، ولكنه ضخم في المبادرات، ضخم في قدرته على فعل الأشياء، وضخم في الإنجازات، هناك 4 بلدان أطلقت مركباتها الفضائية إلى القمر، من بينها بلد أكبر منا بـ 800 مرة ، وآخر أكبر منا بـ 500 مرة، وآخر أقل قليلا، فنحن بلد صغير الحجم، وما يحدث الآن يشهد فقط على البداية، هذه ليست سوى البداية".

وفي حال وصول هذه المركبة (العربة) إلى القمر، ستكون إسرائيل رابع دولة في التاريخ تهبط على سطح القمر، بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين.

وبعد إطلاق المركبة القمرية الإسرائيلية، قال رئيس الوزراء نتنياهو للحاضرين: "كل واحد منكم مثلي، سيتذكر هذا الحدث، لأنه يحدث مرة واحدة في العمر، والوقود الحقيقي لهذه العربة الفضائية هو الجرأة الإسرائيلية والعبقرية الإسرائيلية، هناك العديد من العباقرة الجريئين هنا".

واختتم حديثه: "مساهمتنا واسعة، بغض النظر عن صغر حجمنا، نحن عمالقة وسنلتقي في 11 أبريل وأتمنى أن نكون قادرين على الاحتفال بالهبوط الآمن لـ "بيريشيت"(سفر التكوين).

وتواجد نتنياهو وزوجته، في غرفة التحكم الجوية الإسرائيلية، لكي يشهدا (من خلال جسر تلفزيوني) عملية إطلاق العربة (المسبار) "بيريشيت" من كيب كانافيرال بولاية فلوريدا، والتي من المتوقع أن تهبط على القمر في 11 أبريل المقبل.

وألقى نتنياهو كلمة قبل الإطلاق، جاء فيها: "هذا الحدث يشهد على البطولة الإسرائيلية، وهناك شيء رائع يحدث هنا، وبينما هذه خطوة كبيرة لإسرائيل، فهي خطوة كبيرة للتكنولوجيا الإسرائيلية".

وواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي: "قبل عدة ساعات، قلت إن دولة إسرائيل هي قوة عالمية صاعدة إلى القمر، هذا إنجاز عظيم ومؤثر للغاية، فهو يوضح ما نحن قادرون عليه، بفضل الناس هنا، والأشخاص الموجودين هنا خلفي (في غرفة التحكم) بما في ذلك العلماء والمهندسين والفيزيائيين والرياضيين والمديرين والمانحين".

المصدر: سبوتنيك

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

قطة ترث الملايين بعد وفاة صاحبها.. إليك قصتها