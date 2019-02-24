الأزمة الاقتصادية في إيران تهدد مفاعل "بوشهر" النووي

حذرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية من أن المشاكل الاقتصادية والمالية التي تواجهها البلاد تهدد بإغلاق محطة بوشهر الكهروذرية لفترة غير محددة.

وأكد المتحدث باسم المنظمة، بهروز كمالوندي، في حديث إلى وكالة "إسنا" أمس السبت، أن المحطة الواقعة جنوب غرب البلاد ستغلق خلال أقل من أسبوع لإجراء أعمال الصيانة وتغيير الوقود، لكن الشركة التي قامت بأعمال الصيانة العام الماضي لم تتسلم بعد مستحقاتها.

وأعرب المسؤول عن قلق المنظمة إزاء عدم تخصيص الحكومة ما تحتاج إليه المحطة من التمويل في مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل والذي عرضته على البرلمان، مشيرا أن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي سبق أن ذكر خلال اجتماعات أن المحطة ستضطر إلى وقف عملها إذا لم تحصل على الميزانية المطلوبة.

وشهدت العملة الوطنية الإيرانية (الريال) انهيارا خلال العام الماضي على خلفية إعادة فرض الولايات المتحدة العقوبات على طهران، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران المبرم عام 2015.

المصدر: وكالات