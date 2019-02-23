مادورو يعلن قطع العلاقات مع كولومبيا ويؤكد مواصلته في إدارة شؤون فنزويلا

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع كولومبيا، على خلفية دورها في محاولات إيصال مساعدات إنسانية إلى أراضي فنزويلا عبر الحدود المغلقة بين البلدين.

وفي كلمة ألقاها أمام آلاف من أنصاره تجمعوا في العاصمة كاراكاس، اليوم السبت، قال مادورو إنه يمهل لسلك السفارة الكولومبية 24 ساعة لمغادرة البلاد.

وشبّه مادورو نظيره الكولومبي، إيفان دوكي، بالشيطان، قائلا: "إن وجهه وجه ملاك. لكني أود أن أمسكه من وجنتيه وأقول له: أنت شيطان يا إيفان دوكي ولن تنال من فنزويلا.. ارجع أيها الشيطان!".

#EnVivo 📹 | Recibo al pueblo revolucionario que se encuentra movilizado, en respaldo a la institucionalidad y en defensa de la paz de nuestra amada Venezuela. https://t.co/dRRCXTvk8t — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) ٢٣ فبراير ٢٠١٩

وجاءت تصريحات مادورو وسط تصاعد التوتر في العلاقات بين البلدين على خلفية الدعم الذي قدمته كولومبيا للمعارضة الفنزويلية، وخاصة الدعم اللوجستي في عملية إيصال مساعدات إنسانية أمريكية وأجنبية إلى فنزويلا، على الرغم من رفض كاراكاس قبولها.

كما قدمت الحكومة الكولومبية أراضي البلاد لنشاطات زعماء المعارضة الفنزويلية، بمن فيهم رئيس البرلمان، خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا واعترفت به عشرات الدول، رئيسا شرعيا للبلاد، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

ويوم الجمعة، تحدى زعيم البرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، حظر خروجه من البلاد عبر تنقله إلى بلدة كوكوتا الكولومبية الحدودية، أحد مراكز تكديس المساعدات الأمريكية والكولومبية التي أعلنت المعارضة عزمها على إيصالها إلى محتاجيها في فنزويلا.

وفي كوكوتا، حضر غوايدو، حفلة خيرية والتقى رؤساء كولومبيا وتشيلي وبراغواي، والأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية.

مادورو: إدارة شؤون وطننا واجب على عاتقي

وأعلن مادورو أنه مستمر في إدارة شؤون بلاده، متوعدا بمقاضاة منظمي الاضطرابات التي صاحبت، اليوم السبت، محاولات إيصال مساعدات إنسانية عبر حدود البلاد المغلقة مع كل من كولومبيا والبرازيل.

وقال الرئيس الفنزويلي: "إنني أدير شؤون وطننا على أساس الدستور من أجل مصلحة الشعب الكادح، وهو واجب على عاتقي".

ودعا مادورو المواطنين والقوات المسلحة للخروج إلى الشوارع والدفاع عن أرض الوطن "إذا حل به شيء ما".

مادورو "يدعو" غوايدو لتحديد موعد الانتخابات

وتابع مادورو في كلمة بثتها مدونته الرسمية على تويتر، أن "محاولة الانقلاب في فنزويلا باءت بالفشل"، مؤكدا أن المعارضة لم تحقق أي نجاح منذ إعلان غوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للدولة، يوم 23 يناير.

وعلق الرئيس الفنزويلي بسخرية على طموحات غوايدو الرئاسية قائلا: "أدعو هذا الدجال، هذا المهرج ذا الألف وجه، لأن يحدد موعد الانتخابات".

وفي تطرقه إلى الوضع الاقتصادي في فنزويلا، اعترف مادورو بأن البلاد تمر بمشكلات جسيمة، لكنه أكد أن حلها "لن يأتي من ترامب"، بل سيتجاوزها الشعب الفنزويلي بنفسه بوحدته الوطنية، حسب قوله.

المصدر: وكالات