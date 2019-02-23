فرنسا... دعوات لـ"تسونامي أصفر" في الأسبوع الـ15

بدأ المئات من المحتجين بالتجمع تحت قوس النصر في باريس استعدادا لمسيرة تنطلق بعد ساعتين باتجاه ساحة التروكاديرو بعد أن تجوب الشوارع الباريسية العريقة.

إقرأ المزيد

وقالت مراسلتنا في فرنسا، إن السترات الصفراء نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عنوانا لتجمعها الخامس عشر أسمته "التسونامي الأصفر" وآخر أسمته "لن نترك شيئا من حقوقنا هنا حتى النهاية"، مشددة على سلمية المسيرة التي ستنتهي حسب نداء الحركة عند الساعة الخامسة بتوقيت باريس.

وكان الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أعلنوا مساء الجمعة عبر فيسبوك عن نيتهم المشاركة في تجمعات السترات الصفراء، وقال أكثر من 18 ألفا آخرين إنهم "مهتمون" بها.

وذكرت مواقع التواصل أنه ستُنظم تجمعات في مدن أخرى غير العاصمة، مثل بوردو، التي تعد مع تولوز من مواقع التعبئة الكبرى التي تشهد باستمرار صدامات عنيفة مع قوات الشرطة.

من جهتها قالت الشرطة في بيان، "أعلن في باريس عن خمس تظاهرات، ثلاث منها بشكل تجمعات، أما المسيرتان الأخريان اللتان سميتا على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي "تسونامي أصفر" و"كلنا في الشانزيليزيه لا نتراجع عن شيء"، فستنطلقان من قوس النصر ظهر اليوم السبت على التوالي وتنتهيان في ساحة تروكاديرو".

وأضاف البيان أن هذه المسيرات ستعبر جادة الشانزليزيه وحي الأوبرا وتلتف حول متحف اللوفر وتتوقف أمام مقر "حركة شركات فرنسا" ثم تواصل طريقها إلى ساحة تروكاديرو.

بدورها أوضحت وزارة الداخلية الفرنسية في بيانها أن حجم التظاهرات تراجع في أيام السبت الأربعة الأخيرة.

يشار إلى أن 41 ألف شخص تظاهروا في فرنسا السبت الماضي، مقابل 282 ألفا في 17 نوفمبر أول يوم للتحركات الاحتجاجية الاجتماعية، بحسب بيانات رسمية.

المصدر: RT + وكالات