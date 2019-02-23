الإعلام العبري: رئيس الاستخبارات البريطانية يزور إسرائيل سرا لبحث ملف إيران النووي

أفاد الإعلام الإسرائيلي بأن رئيس جهاز الاستخبارات البريطاني MI6، أليكس يونغر، وصل البلاد مؤخرا بزيارة غير معلنة لبحث أنشطة إيرانية جديدة في المجال النووي مع زملائه الإسرائيليين.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" عن مصادر استخباراتية غربية قولها إن رئيس MI6 وصل البلاد مطلع الأسبوع الجاري بزيارة سرية بهدف إجراء مفاوضات مع رئيس "الموساد" يوسي كوهين وغيره من كبار المسؤولين الاستخباراتيين في الدولة العبرية.

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وركّزت المفاوضات، حسب المصادر، على استئناف إيران مؤخرا تصنيع أجهزة الطرد المركزي والتي تستخدم في تخصيب اليورانيوم.

وترى تل أبيب في ذلك مؤشرا على استعدادات طهران للانسحاب من الاتفاق النووي المبرم بينها والقوى الكبرى عام 2015 وتحضيرها البنية التحتية لإعادة عملية التخصيب.

وتعتبر الجهات الإسرائيلية، حسب الهيئة، أن طهران تسعى إلى التقدم في إنتاج القنبلة النووية إلا أن القرار النهائي بهذا الصدد لم يتخذ بعد.

وعلى الرغم من هذه الأنباء، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير نشرته أمس أن إيران لا تزال ملتزمة بالاتفاق الذي أصبح على وشك الانهيار بعد انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب منه العام الماضي.

المصدر: مكان