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عشرات القتلى جراء تصادم صهريج حمض بحافلة جنوب شرقي الكونغو

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عشرات القتلى جراء تصادم صهريج حمض بحافلة جنوب شرقي الكونغو
Twitter@FatshiNews
عشرات القتلى جراء تصادم صهريج حمض بحافلة جنوب شرقي الكونغو
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لقي 30 شخصا على الأقل مصرعهم، اليوم الجمعة، جراء اصطدام صهريج يحمل حمض الكبريتيك بحافلة ركاب في جنوب شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما نقلت "فرانس برس" عن مصادر محلية.

وأوضحت الوكالة أن الحادث وقع في منطقة مناجم على طريق يربط بين مدينتي لوبومباشي وكولويزي، في مكان يبعد نحو 50 كلم عن منجم للنحاس والكوبالت.

ونقلت "فرانس برس" عن مسؤول في شرطة المرور المحلية أن صهريجا تنزانيا محملا بمادة حمض الكبريتيك اصطدم بحافلة متوقفة، ما أدى إلى اندلاق الحمض على ركابها. وأضاف أن الحادث أسفر عن مقتل 30 شخصا وإصابة 12 آخرين بحروق، فيما خرج راكب واحد من الحادث سالما.

من جانبه، قال وزير الصحة في الكونغو الديمقراطية، سامي كايومبو، إن الحادث خلف 18 قتيلا و12 مصابا بحروق بتأثير الحمض.

يذكر أن حمض الكبريتيك يستخدم في عملية فرز المعادن بعد استخراجها.

المصدر: أ ف ب + وسائل إعلام

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