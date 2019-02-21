المعارضة الفنزويلية: 11 دبلوماسيا فنزويليا في الولايات المتحدة انشقوا عن مادورو

أعلن المعارض الفنزويلي غوستافو ماركانو عن انشقاق 11 دبلوماسيا فنزويليا في الولايات المتحدة عن حكومة نيكولاس مادورو خلال الشهر الأخير.

وذكر ماركانو، مساعد مبعوث المعارضة الفنزويلية إلى واشنطن، للصحفيين اليوم الخميس أنه تم تجميد الحسابات المصرفية للسفارات الفنزويلية والقنصليات الفنزويلية لدى الولايات المتحدة، وأن عمل السلك الدبلوماسي الموالي لمادورو في البلاد قد تعطل.

وقال ماركانو إن 11 دبلوماسيا من أصل 56 انشقوا عن مادورو، مضيفا أن المعارضة تعمل على عودة الخدمات القنصلية الفنزويلية في الولايات المتحدة.

من جانبه، أعلن مبعوث المعارضة الفنزويلية إلى الولايات المتحدة كارلوس فيكيو، أن المنشقين عن حكومة مادورو سيواصلون أداء مهامهم تحت إشراف "الحكومة الانتقالية" التابعة لخوان غوايدو، الذي نصب نفسه "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا يوم 23 يناير الماضي.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد أعلن عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة على خلفية اعتراف واشنطن برئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا.

المصدر: رويترز