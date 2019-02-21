طائرة ركاب الرحلة إس 814 تجاوزت سرعة الصوت فوق المحيط!

تجاوزت طائرة تابعة لشركة الطيران البريطانية "فيرجين أتلانتيك" خلال رحلة من لوس أنجلوس إلى لندن، سرعة الصوت بسبب تدفق الهواء القوي المرافق لخط سير الطائرة.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن الحادث وقع يوم الاثنين، أثناء تحليق طائرة بوينغ "787-9 دريملاينر"، في طريق الرحلة بين لوس أنجلوس ولندن على ارتفاع حوالي 10​​​.5 ألف متر، وعندما دخلت في تيار هوائي مرافق لخط سير الطائرة، ونتيجة لذلك كانت قادرة على الوصول إلى سرعة 1300 كيلومتر في الساعة.(سرعة الصوت 1234.8 كيلومتر في الساعة).

وكما تشير الصحيفة، فإن السرعة المعتادة لمثل هذه الطائرة النموذجية تبلغ حوالي 902 كيلومتر في الساعة.

وعلى الرغم من أن الطائرة لم تكن تحت تدفق الهواء القوي المرافق لخط سير الطائرة لفترة طويلة، إلا أنها تمكنت من الوصول إلى وجهتها قبل 48 دقيقة من الموعد المحدد.

وكتب قائد الطائرة، الطيار بيتر جيمس، على موقع "تويتر"، والذي يملك 25 سنة من الخبرة في الطيران، إنه كقائد طائرة تجارية "لم يسبق له أن قابل رياحا مصاحبة (200 ميل في الساعة - 321 كم في الساعة)".

