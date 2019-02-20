فنزويلا تتسلم مساعدات إنسانية من روسيا

أكد مصدر دبلوماسي روسي وصول دفعة من المساعدات الإنسانية الروسية لفنزويلا، إلى مطار كاراكاس الدولي، الأربعاء، وتحتوي الدفعة على أدوية ومعدات طبية.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المصدر قوله: "المساعدات الروسية وصلت مطار كاراكاس".. "الحديث يدور عن توريد أدويتنا والمعدات الطبية عبر قناة منظمة الصحة العالمية".

وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الثلاثاء أن روسيا أرسلت 300 طن من المساعدات الإنسانية لبلاده، مشيرا إلى أن المساعدات الروسية ستنقل بصورة شرعية.. وستصل مطار كاراكاس في الـ20 من فبراير الجاري.

ورفض مادورو قبول أول دفعة من المساعدات الأمريكية لبلاده التي وصلت كولومبيا يوم 10 فبراير الجاري، وأعلن رفض بلاده استقبال الطائرة التي حملتها.

ووضعت فنزويلا قواتها المسلحة في حالة تأهب، وأغلقت حدودها البحرية مع جزيرة كوراساو الهولندية الواقعة قبالة سواحل فنزويلا الشمالية، تحسبا لجعلها منطلقا لإرسال مساعدات أمريكية لأراضيها كما كانت المعارضة تخطط له.

المصدر: نوفوستي