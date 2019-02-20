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وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو ألغى زيارته إلى موسكو

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وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو ألغى زيارته إلى موسكو
Sputnik
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة كان مقررا أن يقوم بها يوم غد الخميس إلى موسكو، يعقد فيها محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفق صحيفة "جيروسالم بوست".

وذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية، نقلا عن الصحيفة الإسرائيلية أن "رئيس الحكومة اتخذ هذا القرار بسبب الوضع السياسي الداخلي في البلاد".

وكان الكرملين قد أعلن مؤخرا أن المحادثات بين بوتين ونتنياهو ستجرى في 21 فبراير، فيما قال نتنياهو إن زيارته تأتي "استكمالا لمحادثات" أجراها مع بوتين في باريس قبل 3 أشهر.

وأعلن الكرملين في يناير الماضي، أن الرئيس بوتين أجرى محادثات مع نتنياهو في باريس، مشيرا حينها إلى أن اللقاء كان الأول بعد حادث الطائرة الروسية "إيل-20" قبالة السواحل السورية.

المصدر: "إنترفاكس"

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