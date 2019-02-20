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أبو تريكة ينعى أحد أفراد عائلته

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أبو تريكة ينعى أحد أفراد عائلته
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تلقى محمد أبو تريكة نجم مصر والنادي الأهلي السابق، ومحلل قنوات بي إن سبورت ، أخبارا سيئة بشأن أحد أقاربه.

وكتب أبو تريكة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فقدت عائلة أبو تريكة اليوم أحد رجالها المحترمين المتميزين سلوكا وخلقا رحم الله الأستاذ والأخ والصديق خالد أبو تريكة وأسكنه فسيح جناته وجعل قبره روضة من رياض الجنة يا رب العالمين".

 يذكر أن محمد أبو تريكة كان ضمن الطاقم التحليلي لمباراة برشلونة وليون الفرنسي في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت على ملعب الأخير مساء أمس الثلاثاء.

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