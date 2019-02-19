بولندا تهدد إسرائيل بـ "إجراء دبلوماسي" ما لم تعتذر

طالبت بولندا إسرائيل بتقديم اعتذار عن تصريحات القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس المسيئة للبولنديين، وحذرت من تداعيات عدم تقديم الاعتذار على العلاقات الثنائية.

وقال نائب وزير الخارجية البولندي شيمون شينكوفسكي، اليوم الثلاثاء إنه على إسرائيل أن "تتبرأ من تصريح وزير خارجيتها وتقديم اعتذار عنه"، واصفا التصريح بـ "العنصري".

من جانبه، أكد ماريك سوسكي مساعد رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، أنه في حال عدم تقديم الاعتذار ستكون هناك تداعيات على العلاقات الثنائية بين بولندا وإسرائيل.

كما دعا رئيس البرلمان البولندي ستانيسلاف كارتشيفسكي إسرائيل للتراجع عن التصريحات المعادية للبولنديين.

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وجاء ذلك عقب تصريح القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن البولنديين "يرضعون معاداة السامية مع حليب أمهاتهم".

وكانت الخارجية البولندية قد استدعت السفيرة الإسرائيلية في وارسو على خلفية تصريحات كاتس.

وألغى رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي زيارة لإسرائيل، للمشاركة في اجتماع مجموعة فيشيغراد، التي تضم كلا من بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس اليوم الثلاثاء 19 فبراير، وذلك على خلفية تصريحات نتنياهو حول تعاون البولنديين مع النازيين خلال الحرب العالمية الثانية، والتي أدلى به خلال زيارته لوارسو الأسبوع الماضي.

المصدر: وكالات