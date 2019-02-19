شقيق الرئيس الإيراني يمثل أمام القضاء

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية في طهران، عقد أول جلسة استماع لشقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني، والذي أوقف عام 2017 بتهمة جرائم مالية.

وذكرت وكالة "ميزان" الإيرانية، أن "حسين فريدون كان خلال جلسة الاستماع الأولى من محاكمته برفقة أربعة من مساعديه ووكلاء الدفاع عنه".

وقرأ ممثل المدعي العام قرار الاتهام، بحسب الوكالة، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأوقف حسين فريدون وهو شقيق ومستشار روحاني الخاص، في يوليو عام 2017، بعد أن ذكر اسمه في قضايا فساد عدة، وأشار القضاء آنذاك إلى أنه متهم بارتكاب "جرائم مالية".

ولا يتشارك الشقيقان اسم العائلة ذاته، منذ أن غير الرئيس روحاني اسم عائلته عندما كان شابا.

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وأطلق سراح فريدون غداة توقيفه، بكفالة مالية بلغت قيمتها ملايين الدولارات، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأكد مسؤول كبير في القضاء، في وقت سابق، أن فريدون "مارس ضغوطا" لتعيين علي صدقي على رأس مصرف "رفاه"، وتبين أنه متهم بارتكات مخالفات مالية عديدة.

المصدر: أ ف ب