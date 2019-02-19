العالم اليوم يترقب "القمر الساطع العملاق" الأكبر في 2019!

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أنه من المنتظر أن يضيء أكبر قمر عملاق في العام 2019 سماء الأرض، مساء الثلاثاء، بحسب الفلكيين المتابعين للقمر وأحواله.

وأشارت صحيفة "ميرور" البريطاني، والتي نقلت الخبر، إلى أن "قمر الليلة سيكون مكتملا، وسيكون الأكبر لأن مداره الأقرب إلى الأرض، إذ سيكون على بعد 365 ألفا و800 كلم فقط".

وأضافت أن "القمر الثلجي العملاق"، سيكون ثاني قمر عملاق على التوالي، بعد "قمر الذئب الدامي العملاق" الذي صادف ظهوره يوم 21 يناير الماضي.

ويعرف القمر العملاق، في فبراير، إلى جانب كونه "قمر الثلج العملاق" أيضا، بأنه "قمر الجوع" نظرا لأن الثلوج في هذا الشهر تكون أكثر كثافة، وتأتي مع نهاية فصل الشتاء حيث يقل الطعام.

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وسيبلغ القمر أقرب نقطة له من الأرض في الساعة التاسعة صباحا حسب توقيت غرينيتش، بينما يكون أكثر اكتمالا في الساعة الثالثة بعد الظهر، على الرغم من أنه سيكون مرئيا بعد ظهوره في مساء اليوم في الخامسة حسب غرينيتش.

وسيبدو القمر العملاق، حسب الخبراء والمتابعين، أكبر بنسبة 14 %، بينما يكون أكثر سطوعا بنسبة 30%، من القمر العادي عندما يكون في أبعد نقطة له عن الأرض.

يشار إلى أن القمر العملاق المقبل يوافق يوم 21 مارس المقبل، ويطلق عليه اسم "القمر الدافئ المكتمل".

المصدر: وكالات