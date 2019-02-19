بوتين والملك سلمان يؤكدان نيتهما تعزيز العلاقات الروسية السعودية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز في مكالمة هاتفية نيتهما تعزيز العلاقات الروسية السعودية ومواصلة التنسيق في سوق المحروقات العالمية.

وأعلن المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية في بيان صدر عقب الاتصال الهاتفي، أن "كلا الجانبين قيما عاليا المستوى الرفيع الذي وصل إليه التعاون الثنائي، بما في ذلك في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار".

وأبدى بوتين والملك سلمان نيتهما "تعزيز الروابط الروسية-السعودية على مختلف الأصعدة".

ولدى تبادل الطرفين الآراء حول الوضع في سوق المحروقات العالمية، أكدا "استعدادهما لمواصلة التنسيق بين روسيا والسعودية" في هذا المجال.

كما ناقش الرئيس الروسي والملك سلمان جدول الاتصالات المقبلة على مختلف المستويات.

المصدر: RT