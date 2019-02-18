وفاة بطل أشهر قبلة في التاريخ!

توفي في الولايات المتحدة أحد أشهر من التقطت لهم صور في التاريخ، وهي صورة قبلة بحار وفتاة بزي ممرضة في ساحة تايمز سكوير بنيويورك في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن بطل الصورة جورج ميندونسا توفي يوم الأحد الماضي عن عمر ناهز 95 عاما في ولاية رود آيلاند الأمريكية.

George Mendonsa of Newport, Rhode Island, the World War II veteran sailor in the iconic V-J Day Times Square kiss photo has passed away at the age of 95.#RIPpic.twitter.com/6ps9nNtub6 — Only In Boston (@OnlyInBOS) February 18, 2019

وفي الصورة الشهيرة، التي التقطها المصور ألفرد أيزنشتيدت في 14 أغسطس عام 1945، قبل جورج ميندونسا، الذي كان يخدم في صفوف القوات البحرية الأمريكية، الفتاة المدعوة غريتا زيمر فريدمان، التي كانت مساعدة طبيب أسنان آنذاك.

وتوفيت غريتا في ولاية فرجينيا الأمريكية عام 2016 عن عمر ناهز 92 عاما.

وحدث ذلك في اليوم الذي أعلنت فيه اليابان عن استسلامها، وعمت الفرحة شوارع المدن الأمريكية.

The sailor in the iconic photo of a Times Square kiss at war’s end has died at age 95https://t.co/gSW50KyVOZpic.twitter.com/QAKJOqcraM — Anchorage Daily News (@adndotcom) February 18, 2019

وتحدث ميندونسا، الذي كان في إجازة في ذلك اليوم، أنه قبل فتاة ترتدي زي ممرضة، ولم يكن يعرفها، صدفة في الشارع، لأنها كانت تذكّره بالممرضات اللواتي كن يعالجن البحارة الجرحى.

ونشرت هذه الصورة لأول مرة في مجلة "لايف"، وأصبحت من أشهر الصور في القرن العشرين. وادعى العديد من الأشخاص أنهم الذين يظهرون في هذه الصورة، قبل تحديد هوية صاحبيها.

AFP DON EMMERT

ويجتمع في تايمز سكوير بنيويورك مئات الأشخاص في 14 أغسطس من كل عام لتكرار هذا المشهد العاطفي الشهير.

المصدر: أسوشيتد برس