غانتس: نتنياهو خصمي لكن لا تخطئوا التقدير!

وصف رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق بيني غانتس وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأنه ممثل لنظام الشر، وتعهد بألا يكون لإيران أي سلاح نووي إذا أصبح رئيسا للحكومة.

وعلّق رئيس حزب "الحصانة لإسرائيل" في مؤتمر ميونيخ للأمن على تصريح ظريف بوجود احتمال كبير لنشوب حرب بين بلاده وإسرائيل بقوله: "سمعتم وزير الخارجية ظريف، لا تسمحوا له أن يخدعكم بأكاذيبه. كرئيس أركان سابق يمكنني أن أطلعكم على ما يجري بالفعل في إيران".

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ووصف غانتس وزير الخارجية الإيراني بأنه يمثل نظام الشر، وأضاف: "طالب بتدمير دولتي... يقمع النساء والمثليين، ويلاحق الأقليات ويمس بحقوق الإنسان... هو يمول الإرهاب في كل أنحاء العالم ويشكل خطرا على الشرق الأوسط والعالم... هو يشكل خصما لجميع المتواجدين هنا وحتى مؤيديه".

وأشار لثلاثة تحديات أساسية في الشرق الأوسط هي "إيران المتطرفة، والإرهاب الإسلامي، وعدم الاستقرار"، وأضاف: إن واجهنا هذه التحديات، سيؤثر هذا إيجابيا على أوروبا والسلام في العالم.

وتطرق غانتس إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من جهة الموقف من إيران وقال في هذا الشأن: "نتنياهو هو خصمي السياسي بالفعل، لكن لا تخطئوا، كلانا أبناء مخلصين لنفس الدولة. عندما تكون إسرائيل تحت التهديد فلا خلاف بيننا. في هذا الموضوع الملح والهام لا يوجد يمين أو يسار. عندما يصل الأمر للدفاع عن دولة إسرائيل نقف معا صفا واحدا".

المصدر: i24NEWS