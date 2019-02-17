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نتنياهو يعيّن كاتس في منصب القائم بأعمال وزارة الخارجية

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نتنياهو يعيّن كاتس في منصب القائم بأعمال وزارة الخارجية
Reuters Oded Balilty/Pool via REUTERS
وزير المواصلات والاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس
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ذكرت القناة السابعة العبرية، أنه جرى اليوم الأحد، تعيين وزير المواصلات والاستخبارات الإسرائيلية يسرائيل كاتس في منصب وزير الخارجية.

ونقل موقع عن القناة السابعة أن نتنياهو الذي كانت بحوزته الوزارة قرر تعيين كاتس كوزير للخارجية بالنيابة.

وأضافت أن التعيين جاء بعد تعهد نتنياهو للمحكمة العليا يوم الخميس الماضي، بأن يعين خلال جلسة حكومته الأسبوعية، اليوم الأحد، قائما بأعمال وزير الخارجية.

المصدر: عكا للشؤون الإسرائيلية

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كلمة للرئيس السوري بشار الأسد