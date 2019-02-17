"تويتر" يحذف تدوينة للمرشد تهدر دم سلمان رشدي

حذف موقع "تويتر" تغريدة نشرها المرشد الإيراني علي خامنئي، استجابة لحملة تبليغات لمس أصحابها في تغريدة المرشد تحريضا على العنف.

وكان خامنئي قد نشر فتوى للمرشد آية الله الخميني تهدر دم الكاتب البريطاني سلمان رشدي وتعود لعام 1989.

وقال متحدث باسم "تويتر"، إن هذا الخطأ من المرشد الإيراني كان يجب أن يقابل بإغلاق حسابه، إلا أن "تويتر" قرر الاكتفاء بتعليق النشر وحذف التغريدة، وأضاف: "تغريدة المرشد انتهكت شروط الخدمة الخاصة بـ"تويتر" وتمت إزالتها، لأنها تتنافى مع قواعدنا، إذ نحظر نشر التهديدات بالعنف وبالأذى الجسدي أو القتل أو المرض لمجموعة من الناس أو لأي شخص".

المصدر: وكالات، RT