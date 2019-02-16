 
مباشر

الجيش الإسرائيلي يرد على حسن نصر الله

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يرد على حسن نصر الله
Reuters / Ammar Awad
عناصر من القوات الإسرائيلية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lgvt

رد المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على تصريحات الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.

إقرأ المزيد
الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله
حسن نصر الله: لا خلايا لنا في فنزويلا

وقال أفيخاي أدرعي مخاطبا الأمين العام لحزب الله: "يا نصر الله لا تخطئ التقدير في الحديث الديمقراطي في إسرائيل الذي يسمح لكل أحد بإبداء رأيه عن جاهزية الجيش".

وأضاف: "لو كنت بالفعل خبيرا في الشأن الإسرائيلي لعلمت أنه في وقت الحرب ستواجه جيشا قويا ومنتصرا لا يوجد أي شك في جاهزيته"... "أنت تعي تماما قدرات جيش الدفاع التي ما زلت تشعر ببصماتها منذ 2006".

كما أشار أدرعي في تغريدته إلى أنه ومنذ ذلك الحين تحسنت القوات الإسرائيلية، وحصلت على معدات متطورة واستعدت أكثر من أي وقت مضى للحرب، مختتما تغريدته بالقول:"أظهرنا لك جزءا مما نعرفه عن "أنفاقك السرية".

وتحدث حسن نصر الله في كلمة له اليوم السبت عن وجود حديث داخل الجيش الإسرائيلي بعدم جاهزيته لخوض حرب جديدة وخصوصا قواته البرية.

المصدر: تويتر + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ميكروفون يحرج أردوغان