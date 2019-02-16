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السودان.. انهيار بئر يودي بحياة 13 منقبا عن الذهب

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السودان.. انهيار بئر يودي بحياة 13 منقبا عن الذهب
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أكدت الشركة السودانية للموارد المعدنية مصرع 13 عاملا جراء انهيار إحدى آبار التنقيب عن الذهب في ولاية القضارف شرقي السودان، أمس الجمعة.

وكشف مدير الشركة، مجاهد البلال، في تصريحات صحفية اليوم السبت، عن ارتفاع ملحوظ في حالات الوفاة بين عمال التعدين خلال السنوات الأخيرة، إذ قتل 84 عاملا العام الماضي بسبب انهيار الآبار في مختلف مناطق التعدين في البلاد، فيما سجلت 18 حالة وفاة في العام 2015.

وحذر البلال من تزايد حالات الوفاة وسط عمال التعدين بسبب انهيارات الآبار، داعيا إلى الالتزام بمعايير السلامة المهنية اللازمة بموجب خطة حكومية لإحكام الرقابة على قطاع التعدين.

ويعتمد أزيد من مليون سوداني في معيشتهم على التنقيب التقليدي عن الذهب في مناطق البلاد.

المصدر: RT

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