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مولر يتهم أحد مستشاري ترامب بالتخابر مع ويكيليكس

أخبار العالم

مولر يتهم أحد مستشاري ترامب بالتخابر مع ويكيليكس
AFP
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حصل مكتب مولر المكلف بالتحقيق بالتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية على أدلة تثبت تخابر روجر ستون المستشار السابق لترامب مع موقع ويكيليكس، الذي فضح ممارسات الاستخبارات الأمريكية.

وفي وقت سابق أفادت الأنباء بأن مولر يدرس علاقة بعض النشطاء مع ويكيليكس واستجوب بعض الشهود وطلب معلومات حول الاتصالات الهاتفية التي أجراها روجر ستون.

وذكر مكتب مولر أن السلطات الأمريكية خلال التحقيق بقضية التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية، كشفت عن مراسلات أجراها ستون مع ما يعرف بـGuccifer 2.0 و"المنظمة 1" الناشطين في القرصنة الإلكترونية والمرجح وقوفهما وراء اختراق خوادم الحزب الديمقراطي الأمريكي إبان الانتخابات، كما كشفت عن تخابر ستون مع موقع ويكيليكس.

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وخلال 2016، نشر موقع ويكيليكس نصوص مراسلات لأعضاء اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي وجون بوديستا رئيس حملة هيلاري كلينتون، وذلك قبل اتهام روسيا بالوقوف وراء هجمات الهاكرز والتدخل في الانتخابات الأمريكية لتفويز ترامب. 

كما اتهمت وكالة المخابرات المركزية، عبر وسائل الإعلام، روسيا بالوقوف وراء اختراق كمبيوترات الحزب الديمقراطي لمساعدة ترامب في الفوز بالانتخابات.

وفي نهاية يناير الماضي اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي روجر ستون، ووجهت له 7 تهم بينها تقديم إفادات كاذبة في الكونغرس خلال "التحقيق بالتدخل الروسي".

وأطلق سراح ستون بكفالة مالية مؤخرا، فيما لا يزال ينكر جملة وتفصيلا جميع التهم المنسوبة إليه، وأي علاقة له من قريب أو بعيد بروسيا وقراصنتها الإلكترونيين.

المصدر: نوفوستي

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