إطلاق نار في ولاية إلينوي الأمريكية

تحقق الشرطة الأمريكية في تقارير تفيد بوقوع إطلاق نار داخل مقر شركة Henry Pratt في مدينة أورورا بولاية إلينوي، فيما أعلنت سلطات المدينة إلقاء القبض على مطلق النار.

EMERGENCY UPDATE | 3 p.m.



THE SHOOTER HAS BEEN APPREHENDED! The area is still on lock down!



More information will be provided soon. — City of Aurora, IL (@CityofAuroraIL) 15 февраля 2019 г.

وأفادت تقارير إعلامية بسقوط عدد من الجرحى جراء الحادث، بينهم 4 شرطيين.

وقال أحد شهود العيان، والذي تمكن من الهرب من المبنى، إن المهاجم يعمل في الشركة وأطلق النار عشوائيا على من تواجد داخل المبنى من مسدس مزود بجهاز تصويب ليزري كان بحوزته.

المصدر: وكالات