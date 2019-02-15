مادورو ينعت غوايدو بالعمالة للصهاينة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lgof
نعت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو رئيس البرلماني المعارض خوان غوايدو الذي نصّب نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا، بالعمالة للمخابرات الأمريكية، ووصفه بالخادم الأمين لواشنطن والصهاينة.
وقال مادورو في حديث لقناة "الميادين": "غوايدو عميل للاستخبارات الأمريكية ويخدم مصالح الصهاينة"، واتهم واشنطن بالسعي الحثيث للاستيلاء على ثروات بلاده.
Мадуро назвал Гуаидо агентом сионистов:https://t.co/dcpS1Qttrdpic.twitter.com/4j9sjsjcl7— MIGnews (@mignewsfeed) 15 февраля 2019 г.
وأكد مادورو في حديثه، أنه يكنّ كل الحب للقضية الفلسطينية النبيلة، وبعث بكلمات الدعم والتأييد للمعتقلين الفلسطينيين القابعين في السجون الإسرائيلية.
المصدر: mignews.com
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)