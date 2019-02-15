نتنياهو يطل أمام خلفية جديدة بعد محفل العرب في وارسو

أطل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام خلفية جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في صورة التقطت له في أعقاب مشاركته بمؤتمر وارسو حول إيران.

وفسر رواد التواصل تغيير رئيس الوزراء الإسرائيلي خلفية صفحته الرسمية على "تويتر"، بارتفاع مزاجه بعد عودته "غانما" من وارسو وجلوسه وراء طاولة واحدة إلى جانب وزراء عرب في مؤتمر نظمته الإدارة الأمريكية والحكومة البولندية لتضييق الخناق على إيران.

نتنياهو كان قد اعتبر أن لقاء وارسو شكّل منعطفا تاريخيا في العلاقات الإسرائيلية العربية، وكتب معلقا على حضوره هذا المحفل العربي: "نصنع التاريخ".

المصدر: RT