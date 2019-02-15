انفجار يطال طائرة نتنياهو يؤخر عودته من وارسو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو اضطر لتأجيل عودته من وارسو إلى تل أبيب بسبب اصطدام قاطرة بطائرته على مدرج المطار.

وأدى الاصطدام إلى انفجار عجلة الطائرة، وقرر خبراء إسرائيليون بعد فحص العطل أنه خطير ويتطلب وقتا للتصليح، ما أرغم نتنياهو على البقاء ليلة إضافية في وارسو، حيث شارك في مؤتمر حول السلام والأمن في الشرق الأوسط.

🇮🇱 — #BREAKING NEWS: Prime Minister Benjamin Netanyahu's flight from Warsaw to Israel (this evening) was postponed following a damage to the front wheel.



El Al is sending An alternative plane from Israel. #Netanyahu is expected to take off at 9:30 AM. pic.twitter.com/axoDcVFddJ — BELAAZ (@THEBELAAZ) February 15, 2019

Netanyahu’s return plane from Warsaw was grounded due to technical difficulties.Netanyahu is leaving the plane, new plane has to come from Israel to bring him back. pic.twitter.com/glT5fRmm7Y — Tovah Lazaroff (@tovahlazaroff) February 15, 2019

ومن المتوقع أن تصل طائرة احتياطية تابعة لشركة "العال" الإسرائيلية إلى وارسو خلال ساعات الصباح لتعود بنتنياهو ومرافقيه ومجموعة من الصحفيين إلى إسرائيل قبل حلول المساء.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية