 
مباشر

انفجار يطال طائرة نتنياهو يؤخر عودته من وارسو

أخبار العالم

انفجار يطال طائرة نتنياهو يؤخر عودته من وارسو
AFP JACK GUEZ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lgmg

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو اضطر لتأجيل عودته من وارسو إلى تل أبيب بسبب اصطدام قاطرة بطائرته على مدرج المطار.

وأدى الاصطدام إلى انفجار عجلة الطائرة، وقرر خبراء إسرائيليون بعد فحص العطل أنه خطير ويتطلب وقتا للتصليح، ما أرغم نتنياهو على البقاء ليلة إضافية في وارسو، حيث شارك في مؤتمر حول السلام والأمن في الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن تصل طائرة احتياطية تابعة لشركة "العال" الإسرائيلية إلى وارسو خلال ساعات الصباح لتعود بنتنياهو ومرافقيه ومجموعة من الصحفيين إلى إسرائيل قبل حلول المساء.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

طبيبة سعودية تثير الجدل حول ضرر "ماء زمزم"