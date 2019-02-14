سجن كندية 7 سنوات لمحاولتها الالتحاق بداعش

قضت محكمة كندية بالسجن سبع سنوات على امرأة أدينت بارتكاب جرائم إرهابية ومحاولتها الالتحاق بتنظيم "داعش"، ومهاجمة موظف في أحد متاجر تورونتو عام 2017.

وأدانت الهيئة القضائية رحاب دغمش (34 عاما)، والتي أوقفت في يونيو عام 2017، بأربع تهم منها مغادرة البلاد بهدف الالتحاق بمنظمة إرهابية، وارتكاب اعتداءين بواسطة مضرب غولف وسكين.

وقالت القاضية في محكمة اونتاريو العليا مورين فورستيل، إن "المرض العقلي الذي أصيبت به رحاب، ويعتقد أنه انفصام الشخصية، جعلها هدفا سهلا للأفكار المتطرفة"، مشددة على أن ذلك "لا يعفيها من الجرائم".

وأوردت وسائل إعلام كندية نقلا عن وثائق المحكمة أن رحاب حاولت السفر إلى سوريا في أبريل عام 2016 للالتحاق بالتنظيم المتطرف، لكن عندما فشلت في مسعاها عادت إلى كندا وخططت لاعتداء في مركز تجاري.

ومنعت السلطات التركية المتهمة من دخول سوريا بعد أن أبلغ عنها شقيقها، وادعت رحاب حينها أنها تريد زيارة عائلتها، لكنها أقرت بعد توقيفها، أنها كانت تنوي السفر للالتحاق بتنظيم داعش.

وخلال جلسات المحاكمة قال الادعاء إن رحاب أقرت بمبايعتها للتنظيم، وملأت حقائبها بالأسلحة البيضاء في اليوم الذي أوقفت فيه.

وفي أحد متاجر "كناديان تاير" في تورونتو، انتزعت رحاب مضرب غولف عن أحد الرفوف بعدما لم تتمكن من الحصول على سهام كانت معروضة داخل خزانة عرض مغلقة، ولفت بعدها نفسها براية للتنظيم، صنعتها بيدها، ووضعت على جبينها عصبة، وهاجمت الموظفين بالمضرب وبالسكين صارخة: "من أجل تنظيم داعش"، وتمكن الموظفون من السيطرة عليها.

إقرأ المزيد

المصدر: أ ف ب