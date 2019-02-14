شاهد عيان رفيع من وارسو: هذه أدق تفاصيل ما يجري بين نتنياهو والوزراء العرب!

من داخل أروقة مؤتمر وارسو الدولي، غرّد مساعد الرئيس الأمريكي والمبعوث للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، كاشفا بلغة متفائلة تنضح بالبشر ما يجري خلف الأبواب بين الإسرائيليين والعرب.

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وبعد أن روى واقعة الميكروفون بين وزير الخارجية اليمني ورئيس الوزراء الإسرائيلي، كشف عما وصفه بـ"سطر آخر محبب"، يتمثل في إعراب نتنياهو عن شكره للوزراء العرب على انضمامهم وملاحظاتهم الدقيقة.

وروى مساعد الرئيس الأمريكي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي شدد على أنه حين "يتوافق العرب والإسرائيليون بمثل هذا الحزم (في هذه الحالة حول تهديد إيران للمنطقة) يجب على الآخرين الإنصات".

Another favorite line from the summit: when @netanyahu thanked the Arab ministers for joining & for their clear remarks. He made the important point that when Arabs & Israelis agree so forcefully (in this case about Iran’s threat to the region) others should listen #WarsawSummit — Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) February 14, 2019

وفي مناسبة لاحقة، نشر غرينبلات من داخل قاعة الاجتماعات تغريدة، تقول إن نتنياهو روى ما تقدمه إسرائيل لآلاف السوريين الذين عانوا من الحرب الأهلية المأساوية في سوريا من رعاية طبية، الأمر الذي وصفه المسؤول الأمريكي الرفيع بأنه مثال رائع على ما تفعله إسرائيل لمساعدة المنطقة، مضيفا في نبرة مستبشرة: "تخيلوا ما يمكن تحقيقه لو تحقق السلام في المنطقة".

المصدر: تويتر