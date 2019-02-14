نتنياهو متهم بالمفاخرة بأسرار بلاده العسكرية

اتهم بيني غانتس رئيس حزب "الحصانة لإسرائيل" رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأنه كسر سياسة الغموض عندما تفاخر بعمليات سرية للجيش بإقراره بأن تل أبيب هاجمت القنيطرة مطلع الأسبوع.

وأضاف غانتس: "نتنياهو كسر سياسة الغموض في كل ما يتعلق بالأنشطة الأمنية. كلانا وطنيان، والآن ينافس أحدنا الآخر".

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وشدد غانتس خلال مؤتمر رؤساء الأركان لحزبي "الحصانة لإسرائيل" و"تيلم"، على ضرورة أن يتوقف رئيس الوزراء عن نشر أنشطة الجيش الإسرائيلي، وقال: "هناك فعل واحد يجب أن يمنع منعا باتا، وهو انتهاك الوضع الأمني والتفاخر بالعمليات السرية للجيش الإسرائيلي".

ورأى أن "مثل هذه الأعمال يمكن أن تعرض جنود الجيش الإسرائيلي للخطر، وقد استخدم نتنياهو هذه الأعمال والقضايا الأمنية للدعاية الانتخابية، وأن استخدام قدسية قضايانا الأمنية بغرض حملته الانتخابية هو خط أحمر يجب إنهاؤه".

يذكر أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، قد طالب رئيس الوزراء بعدم استخدام صور الجنود في الدعاية الانتخابية، وبإزالة الصور التي نشرها مع الجنود فورا من شبكات التواصل الاجتماعي، مضيفا: "يجب التوقف عن استخدام الجنود كجزء من الدعاية الانتخابية، ومحو جميع مقاطع الفيديو مع جنود الجيش الإسرائيلي الذين كانوا على شبكات التواصل الاجتماعي منذ 9 يناير".

وأفادت مواقع عبرية بأن نتنياهو أزال بعض مقاطع الفيديو والصور من صفحته، بعد أن سخر أمس الأول من قرار المستشار القضائي للحكومة بمنعه من استخدام جيش الدفاع وجنوده في الحملة الانتخابية.

ونشر شريط فيديو لمنتقديه قبل مغادرته إلى قاعدة حيفا العسكرية، وقال بنبرة متهكمة: "أود كثيرا أن آخذكم معي، ولكن لديكم بعض المبادئ الغريبة، ولا يمكنكم التقاط الصور مع الجنود".

المصدر: i24NEWS