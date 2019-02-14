الأسقف غيديون يغادر كييف إلى فرانكفورت بعد اعتقاله في المطار

قال أوليغ سلوبوديان السكرتير الصحفي لرئيس هيئة حرس الحدود الأوكرانية، إن أسقف الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المسكونية غيديون، قد غادر مطار كييف عائدا إلى فرانكفورت صباح اليوم.

وفي وقت سابق ذكرت هذه الكنيسة، أن القس غيديون راعي أحد الأديرة في كييف، زار الكونغرس الأمريكي في 5 فبراير، وسلط الضوء على انتهاك حقوق المؤمنين في أوكرانيا.

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وخلال ذلك أشار إلى تعرض الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية للاضطهاد والتمييز من جانب السلطات.

وأكد تعرض المتدينين في أوكرانيا للضرب على أيدي القوميين المتطرفين والراديكاليين.

وعند عودته إلى الوطن، قام رجال الأمن الأوكراني باعتقاله في مطار العاصمة كييف، وسحبوا منه جواز سفره الأوكراني واتهموه بممارسة "الدعاية المعادية لأوكرانيا".

وكتب سلوبوديان على صفحته في "فيسبوك": "في الساعة 6.30 من صباح اليوم، غادر الأسقف غيديون المطار متوجها إلى فرانكفورت، وذلك طوعا ودون أي ممارسات قسرية ضده. غادر المطار بصحة جيدة ومزاج طيب ووعدنا بالعودة لاحقا".

المصدر: نوفوستي