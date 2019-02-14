بومبيو: السلام في الشرق الأوسط مستحيل بدون مجابهة إيران

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن السلام في الشرق الأوسط مستحيل دون مجابهة مع إيران.

وقد خرج بومبيو برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الصحافيين في إطار مؤتمر وارسو الخاص بالشرق الأوسط والذي نظمه الأمريكيون في بولندا، ويعتبر مقدمة لتشكيل تحالف ضد طهران.

وقال بومبيو: "لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط دون مواجهة إيران. هذا ببساطة غير ممكن"، مضيفا أن لطهران "تأثيرا شريرا في لبنان واليمن وسوريا والعراق".

من جهة أخرى اعتبر نتنياهو لقاء وارسو منعطفا تاريخيا، وقال: "رئيس وزراء إسرائيل ووزراء خارجية بعض الدول العربية البارزة وقفوا هنا اليوم وتحدثوا بصورة قوية، وواضحة وبإجماع استثنائي عن الخطر المشترك الذي يمثله النظام الإيراني".

وشكر نتنياهو بومبيو على تنظيم المؤتمر، داعيا إياه إلى ضرورة مواصلة مثل هذه المؤتمرات "بأشكال وطرق أخرى في سبيل الغاية نفسها".

المصدر: وكالات