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ظريف ينعى مؤتمر وارسو حول الشرق الأوسط: "ولد ميتاً"

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ظريف ينعى مؤتمر وارسو حول الشرق الأوسط:
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اعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن مؤتمر وارسو الذي تنظمه أمريكا وتستضيفه بولندا وتشارك فيه ستون دولة بهدف محاصرة إيران وتأمين المزيد من الدعم لإسرائيل "ولد ميتاً".

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وقال ظريف خلال مؤتمر صحفي في طهران إن مؤتمر وارسو "مسعى جديد تبذله الولايات المتحدة في إطار هوسها الذي لا أساس له إزاء إيران. أعتقد أن مؤتمر وارسو وُلد ميتاً".

وحول الموقف من مؤتمر وارسو، اعتبرت روسيا على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا أن "مؤتمر وارسو سيضر بأمن الشرق الأوسط"،

ولفت إلى أن "المحاولات لتشكيل تحالفات عسكرية سياسية معينة في المنطقة تعتبر غير بناءة، وتعقّد إقامة صرح حقيقي شامل للأمن".

المصدر: أ ف ب

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