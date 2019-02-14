 
مباشر

الشيوخ الأمريكي يدعو لاعتبار روسيا دولة "راعية للإرهاب"

أخبار العالم

الشيوخ الأمريكي يدعو لاعتبار روسيا دولة
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lgf7

طرحت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يوم أمس اقتراحا بخصوص تحديد هل يمكن اعتبار روسيا دولة تدعم الإرهاب.

ونشرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي تقريرا جاء فيه أنه يجب "مطالبة وزارة الخارجية بتحديد ما إذا كانت تنطبق على روسيا المعايير التي تسمح باعتبارها دولة ترعى الإرهاب".

ودعت المجموعة الإدارة الأمريكية لتحضير تقرير حول الأصول التي يملكها رئيس روسيا، وآخر حول ظروف مقتل المعارض الروسي بوريس نيمتسوف.

وطالبت المجموعة كذلك، بإعادة عمل الصندوق الخاص بدعم "الدول الأوروبية التي تتعرض للتدخل في شؤونها من جانب الكرملين".

إقرأ المزيد
مجلس الشيوخ الأمريكي يقدم مشروع قانون حول عقوبات جديدة ضد روسيا

 ويتحدث التقرير عن الحاجة لتعزيز عمل قسم وزارة الخارجية الأمريكية المشرف على تنسيق الإجراءات عند فرض العقوبات.

وقدمت كل هذه المقترحات على شكل مشروع قانون يوم أمس من قبل مجموعة تضم 5 من أعضاء مجلس الشيوخ 3 من الحزب الديمقراطي، و2 من الحزب الجمهوري.

المصدر: إنترفاكس  

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شارك في غسلها وتجول فوق سطحها.. محمد بن سلمان يزور الكعبة