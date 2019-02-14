"القيوط" الأمريكي يحاكي "كاليبر" الروسي

وقع قسم Innovation Systems في شركةNorthrop Grumman الأمريكية على عقد مع قيادة النظم الجوية في القوات البحرية الأمريكية.

ويفترض العقد دراسة إمكانية دمج منظومة العاكس الثنائي القطب المضاد للرادارات مع الصاروخ الهدف من طراز GQM-163A Coyote الأسرع من الصوت.

وأفاد موقع Jane's 360 بأنه يجب على هذه التعديلات أن توفر محاكاة التهديدات التي تشكلها صواريخ "كاليبر" المتعددة الأقسام الروسية الأسرع من الصوت، وبالذات عند مرحلة انفصال القسم ما قبل الأخير في الصاروخ عن القسم الأخير.

والعاكس الثنائي القطب المضاد للرادارات، الذي يعتبر أحد وسائل التدمير الإلكتروني، يمكن أن يستخدم كهدف خلبي مزيف ضمن الرأس المنشطر للصاروخ القتالي.

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ويحتوي صاروخ GQM-163A Coyote على مسرع Hercules MK 70 يعمل بالوقود الصلب وبمحرك MARC-R-282.

وتم إنتاج هذا السلاح على غرار الصاروخ الهدف الروسي من طراز MA-31 المصمم على أساس الصاروخ السوفيتي الموجه "خا-31"، ولكن بدون رؤوس حربية ذاتية التوجيه وجهاز تحديد الارتفاع اللاسلكي.

واستخدم الجيش الروسي صواريخ "كاليبر" عدة مرات بنجاح لتدمير تجمعات ومراكز داعش في سوريا.

المصدر: لينتا رو