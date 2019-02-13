لودريان يعلن قرب عودة سفيري فرنسا وإيران

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن فرنسا وإيران قريبتان من عودة السفيرين لدى البلدين.

وقال الوزير أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان: "قدمنا احتجاجا شديدا بسبب محاولة الهجوم الذي تم إحباطه بالقرب من باريس، ما أدى إلى تعليقنا لتعيين السفير لدى طهران، وردت طهران بالمثل".

وتابع: "لكننا قريبون من الاتفاق على تسوية هذا الوضع طالما كانت إيران ملتزمة بالاتفاق النووي الموقع في 2015".

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وكانت فرنسا قد اتهمت الاستخبارات الإيرانية في أكتوبر الماضي بتدبيرها هجوما على اجتماع للمعارضين الإيرانيين على أراضيها في يونيو 2018. وقامت فرنسا بتجميد أصول إيرانية وفرضت عقوبات على مواطنين إيرانيين على خلفية إحباط المخططات المذكورة. وقامت فرنسا كذلك بتعليق تعيين سفير جديد لها لدى إيران.

المصدر: رويترز