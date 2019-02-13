برقية من ملك الأردن إلى رئيس إيران

بعث العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، برقية تهنئة للرئيس الإيراني، حسن روحاني، بمناسبة العيد الوطني لبلاده، ذكرى الثورة الإسلامية الإيرانية.

وأعرب الملك في البرقية عن تمنياته للرئيس روحاني بدوام الصحة والعافية، وللشعب الإيراني بالمزيد من التقدم والازدهار.

واحتفلت إيران أول أمس بالذكرى الأربعين لانتصار "الثورة الإسلامية" في البلاد التي قادها آية الله الخميني وأطاحت بحكم الشاه محمد رضا بهلوي.

المصدر: بترا